Станом на 7:25 над Київщиною та столицею українські військові збили вже 10 ворожих дронів.

У Києві уламок від ворожого дрона пошкодив дві адмінбудівлі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"В районі столиці силами ППО збито 10 "Шахедів". За попередньої інформацією, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі інформація щодо жертв уточнюється.

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У КМВА наголосили, що у столиці триває повітряна тривога та закликали громадян перебувати в укриттях.

Атака дронів на Київ

Після 6-ї ранку 14 грудня у Шевченківському районі Києва пролунали вибухи. Усі відповідні служби виїхали на місце "прильоту".

У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що в області спрацювала протиповітряна оборона.

Станом на 7:25 над Київщиною та столицею українські військові збили вже 10 ворожих дронів.

У Житомирській ОВА також попередили про ймовірність другої хвилі атак ворожих безпілотників.

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