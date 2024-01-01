Михайло Подоляк вважає, що "чорносотенство" РФ проявилося, тому що її не змусили покаятися за злочини комуністичної влади.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що Росія вже померла, але Кремль не віддає собі в цьому звіт.

"Іноді, коли людина мертва, вона ще цього не знає. Але він помер. Ось так само з Росією - вона вже мертва, але вона ще цього не до кінця розуміє. У них немає варіанту, вони – ніхто, вони нікому не потрібні. Вони повністю обнулені", - упевнений Подоляк.

Таку точку зору Подоляк висловив, відповідаючи журналістам на питання про те, чи вважає він великим розчаруванням зволікання західних партнерів з наданням певної допомоги Україні.

Він пояснив, що "зволікання" - особливість сучасного політичного, демократичного процесу, який передбачає "незліченні комісії" - ретельне вивчення всіх документів, факторів, що впливають на виділення коштів.

Однак, як підкреслює Подоляк, "повільна демократія" все одно краще, оскільки вона відсікає можливість прийняття фатальних рішень, властивих авторитаризму. Як приклад він навів Російську Федерацію.

"Почати війну в Україні – це фатальне рішення малограмотного суб'єкта на прізвище Путін, яке призведе до обнулення історії Росії", - сказав він.

Подоляк уточнює, що будуть переглянуті багато факторів, наприклад, в контексті з Другою світовою війною.

"Будуть переглянуті фактори, які треба було переглянути ще після краху СРСР... Грубо кажучи, обнулена репутація Росії, обнулена історична вага Росії. Буде обнулено вплив Росії, її участь в міжнародних інститутах, економічну участь в сучасному світі. Буде обнулено вплив російського продукту - так званого російського світу і так далі. Інше питання - ціна, яку доводиться платити ось за це обнулення", - акцентує Подоляк.

Він пояснює: проблема в тому, що в 1991 році, після розпаду СРСР, лідери західних країн Росію "не дотиснули" через засудження злочину комуністичної влади. Якби це сталося, то зараз світ би знав іншу Росію. В результаті, дуже швидко дала про себе знати чорносотенство.

"Глибинна ідеології Росії - завжди чорносотенство, яке відповідно (без засудження злочинів комуністичної влади – УНІАН) різко повернулося. Причому, ще з більшою ненавистю до заходу. Тому, звичайно ж, війна була зумовлена. Війна, можливо, не проти України. Можливо, проти когось іншого, але те що Росія атакувала б різні країни, пробуючи глобальний світопорядок на міцність, - безсумнівно", - підкреслив радник.

У той же час він вважає, що Росія готова вигравати тільки "короткі дистанції". Наприклад, якщо після повномасштабного вторгнення 2022 року, армія РФ покинула б межі України через кілька тижнів, то так звана СВО вважалася б "перемогою". Однак сталося інакше - агресор в Україні "затримався", а вона вистояла. В результаті, на думку Подоляка, зараз у Кремля немає шансів продовжити своє існування.

"Зараз відбувається агонія Росії, а вони цього ще не розуміють. Тому у них - бенкет під час чуми", - каже Подоляк.

Поведінку кремлівського режиму, який в даний час продовжує загрожувати Україні, він вважає бравадою. Радник нагадав, як одразу після повномасштабного вторгнення в Україну агресор заявляв, що нібито знищив Військово-повітряні сили України, захопив Одесу та Київ. Однак згодом окупантам довелося відступити.

Як вважає Подоляк, зараз - аналогічна ситуація: загарбникам здається, що вони встояли, що не програють війну і у них є шанси не відповідати за військові злочини, але це – не так.

"Так, у них є якась кількість зомбі, яких можна відправляти (зокрема, на фронт-УНІАН). У них є якась кількість партнерів, які трошки нахабніють, типу Північної Кореї. Тому що, знову ж таки, вони бачать що Росія в Україні вбиває, а її за це не карають. Але це все закінчиться дуже швидко, в тому числі - для Північної Кореї", - підсумовує радник керівника Офісу президента.

Удар по Білгороду - деталі

30 грудня Сили оборони України завдали ракетного удару по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Через непрофесійні дії російської ППО уламки ракети впали в центрі міста, Кремль скликав екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк у зв'язку з цим заявив, що війна вже триває не тільки в Україні, а й на території Російської Федерації.

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