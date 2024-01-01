При цьому диктатор каже, що не вважає Україну ворогом.

Президент РФ Володимир Путін впевнений, що стратегічна ситуація для Росії у війні з Україною є "задовільною". Про це він заявив під час візиту до військового госпіталю, де відбулася зустріч, як стверджується, з військовослужбовцями ЗС РФ, які проходять лікування.

Путін зокрема розповів, що ситуація у війні нібито змінюється на користь Росії, що російські "батьки-командири" нібито навчилися воювати без зайвих жертв і що Росія має намір завершити війну "на своїх умовах".

"Сама Україна для нас не ворог. А ось ті, хто хочуть знищити російську державність, домогтися, як вони кажуть, стратегічної поразки Росії на полі бою... Вони ж публічно про це говорять і пишуть протягом десятиліть. Просто відверто говорять про це: розділити (Росію – УНІАН) на п'ять частин", – заявив Путін.

При цьому Путін похвалився, що російська економіка зростає в умовах війни, а Україна "вже повністю зруйнована, там нічого не залишилося".

Коментуючи події в Бєлгороді 30 грудня, російський диктатор назвав те, що трапилося "терактом".

"Те, що сталося в Бєлгороді — це, безумовно, терористичний акт. Тому що під прикриттям двох ракет вони вдарили з систем залпового вогню, РСЗВ. (...) Просто цілеспрямований удар по цивільному населенню", - заявив Путін у відповідь на запитання одного з "поранених військових".

При цьому Путін стверджує, що Росія нібито не має наміру завдавати ударів по цивільному населенню України, а буде бити виключно по військових об'єктах.

"Ми звичайно можемо вдарити по площах і в Києві, і в будь-якому іншому місті, Я розумію, у мене все кипить, але що, нам потрібно вдарити по мирних? Ні, ми б'ємо по військових об'єктах, так і будемо робити", – сказав російський диктатор.

Удар по Бєлгороду 30 грудня

Як писав УНІАН, вдень 30 грудня в центрі Бєлгорода пролунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл ЗСУ. Згодом Росія озвучила цифру в 24 загиблих і більше 100 поранених серед цивільного населення.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела в українських спецслужбах написали, що руйнування цивільних об'єктів і загибель мирних жителів стала результатом непрофесійних дій російських зенітників. Саме через них уламки впали на голови бєлгородців.

Український військовий експерт Олександр Коваленко спростував заяви росіян про удар по Бєлгороду з РСЗВ. Заявлені росіянами системи, нібито застосовані Україною, або занадто дефіцитні для того, щоб наносити удари по цивільному населенню Бєлгорода без досягнення виразної військової мети, або просто не дотягнуться до центру Бєлгорода – занадто далеко.

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