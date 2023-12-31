За словами радника керівника Офісу президента, війна триває "в тому числі на території Російської Федерації".

Війна вже триває не лише в Україні, а й на території Російської Федерації. Про це в ефірі телемарафону сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відомо, у суботу, 30 грудня, Сили оборони України завдали ракетного удару по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Втім, через непрофесійні дії російської ППО уламки ракети впали у центрі міста. З цього приводу Росія скликає екстренне засідання Ради безпеки ООН.

Подоляк вважає, що ООН Росії потрібна виключно як піар-майданчик.

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"А що відбулося в Бєлгороді? Можливо війна на території Бєлгородщини йде. РФ ж не визнає війни. Правильно? Вони ж СВО проводять. Можливо, вони там тренуються на території Бєлгородської області. Якщо їм потрібно про це десь подискутувати, мені здається, що для цього можна подискутувати на федеральних каналах. Не обов’язково позачергове засідання Радбезу ООН", - зазначив Подоляк.

Він також зауважив, що ООН не працює як організація, яка може мати примусові інструменти, щоб на щось впливати.

"Ну знову ж таки вийде Небензя. Знову ж таки, є ще така суб’єктивна Захарова, вони скажуть, що за атакою на Бєлгород стоїть Британія, чи народ Маорі. Все, що стосується росії, воно настільки передбачувано, вони будуть використовувати ці майданчики, як індекс цитування", - підкреслив радник голови ОП.

Подоляк також вважає, що й в самій ООН не ставляться серйозно до подібних ініціатив Росії.

"Будь які заяви РФ сприймаються, як заяви пропагандистського кшталту і вони не впливають на ті чи інші результативні частини. Тобто ніяких резолюцій відповідних не буде. Все, що Росія буде говорити, відповідно всі зроблять вигляд: "Так, ми тут присутні, ми це чуємо, але на це не реагуємо. І навіть ми це не чуємо", - резюмував радник голови Офісу президента.

Удар по Бєлгороду - деталі

У суботу, 30 грудня, Сили оборони України били по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Руйнування цивільної інфраструктури міста стало результатлом неефективної роботи російської протиповітряної оборони.

Згодом Росія звинуватила Чехію у використанні Україною боєприпасів з цієї країни і скликала екстрене засіданні Ради безпеки ООН. Чехія у свою чергу відмовилася приходити на засідання для обговорення удару по Бєлгороду.

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