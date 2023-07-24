Дальність Х-32 є більшою і вона, ймовірно, вона точніша за Х-22.

Росія вже використовувала модернізовану ракету Х-32, якає модернізованою версією ракети Х-22. Про це сказав, речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російська ракета Х-32 це є модернізована версія ракети Х-22, яку була взята на озброєння ще в 2016 Росії.

"Зробили її дальність більшою. І точність, мабуть, там є вищою, ніж у старої радянської, неточної руйнівної Х-22. А так, в цілому в принципі це модернізована версія Х-22. Питання в тому, скільки їх (ракет- УНІАН) вдалося виготовити", - сказав він.

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При цьому зазначив, що російські окупанти вже застосовували модернізовані ракети Х-32.

"Те, що вони їх вже застосовували, це точно", - наголосив Ігнат.

Модернізація російських ракет - деталі

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що Російська Федерація модернізувала ракети Х-22 та "Онікс", які використовуються для атак по Україні, а також відновила використання комплексів "Бастіон".

Він зазначив, що восени росіяни дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області і там було дуже багато саме підривів, а не влучань.

Раніше речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомляв, що ракета Х-22, яку РФ застосувала, зокрема, для обстрілу Одеси днями, вважається надзвичайно швидкісною. Це старі радянські ракети, які є найбільш руйнівні та неточні. Допустима похибка цієї ракети при попаданні в ціль 600 метрів.

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