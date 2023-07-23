Українська розвідка має дані про плани і заходи ворога щоодо цього процесу.

Російська Федерація модернізувала ракети Х-22 та "Онікс", які часто використовує для атак по Україні, а також відновила використання комплексів "Бастіон".

"Ми чітко знаємо, що були проведені заходи з модернізації деяких видів. Там ж сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію", - повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

З словами представника розвідки, ГУР має інформацію про плани і заходи, які здійснював ворог при модернізації ракет "Оніксів".

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"Восени вони дуже часто обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було дуже багато саме підривів, а не влучань", - зазначив Скібіцький.

Він додав, що росіяни після модернізації відновили використання комплексів Бал, "Бастіон", які застосовують для атак по цивільних об’єктах.

Російські ракети - що повідомлялося

Нещодавно повідомлялося, що Російська Федерація навчилась відновлювати всю номенклатуру ракет, які використовує для атак по Україні.

Для виробництва своїх ракет Росія використовує електроніку, більшість якої вироблена в інших державах. На компанії зі США припадає 81% електронних компонентів у російських ракетах.

Раніше Скібіцький розповідав, що Росія щомісяця може і, ймовірно, виготовляє 25 ракет "Калібр", 2 ракети "Кинджал", 35 крилатих ракет "Х-101" і 5 балістичних ракет "Іскандер-М".

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