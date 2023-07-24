Мова йде про понад сотню таких ракет, їх зараз окупант модернізує.

В Росії на сьогодні є понад сотня ракет Х-22, якими вона обстрілює Україну. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що Росія модернізує ракети Х-22, оскільки розуміє, що необхідно буде застосувати той потенціал, яким він володіє. "Х-22 дещо застарілі, тому вони намагаються їх модернізувати, щоб вони були не такими не влучними, але все ж таки були досить вбивчими. Тому, маючи великий запас Х-22 вони намагаються їх покращити, бо спостерігається їх несхід або самоліквідування в повітрі", - зазначила Гуменюк.

Вона повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти використали вже великі запаси, які були заготовлені, адже Росія до війни, на відміну від України, вони нарощували потенціал свідомо.

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"Зараз наскільки мені відомо, мова йде про понад сотню таких ракет", - зазначила вона, відповідаючи на уточнююче запитання, скільки у ворога ще може бути в запасах ракет Х- 22.

Росія б'є по Україні ракетами Х-22 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, речник Повітряних Сил Юрій Ігнат зазначав, що Україна не може збивати ракети Х-22, бо для їх збиття потрібна зенітна ракетна система, яка може працювати в автоматичному режимі, тобто самостійно прийматиме рішення без участі людини - з новітнім радаром та сучасною ракетою.

Він розповів, ракета Х-22, яку РФ застосувала для обстрілу Одеси, вважається надзвичайно швидкісною. Це старі радянські ракети, які є найбільш руйнівні та неточні. Допустима похибка цієї ракети при попаданні в ціль 600 метрів.

Експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце заявив, що хоча винищувачі F-16 і посилять українську систему ППО, ці літаки не зможуть збивати ракети Х-22 чи "Онікс", якими Росія тероризує українські міста. Проте F-16 будуть ефективними для ударів по місцях запуску і зберігання ворожих ракет.

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