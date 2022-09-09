Прикметно, що Україна надавала ООН доступ до місць утримання російських військовополонених.

Глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер підтвердила у п’ятницю, що Росія не надає доступу до військовополонених. При цьому організація має докази жорстокого поводження з бійцями ЗСУ, що прирівнюється до воєнних злочинів.

Про це вона розповіла під час брифінгу у Женеві в п’ятницю, цитує Reuters.

Спостерігачі ООН мали безперешкодний доступ до місць утримання російських військовополонених, а ось з доступом до українських військовополонених мали проблеми.

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"Російська Федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території, або на територіях під окупацією. Це тим більше тривожно, що військовополонені піддавалися катуванням і жорстокому поводженню з боку РФ", - відповіла Богнер.

За її словами, українські військові проходять так звану процедуру "привітання", коли їх змушують іти або бігати між рядами російських охоронців, які по черзі їх б’ють, бійців ЗСУ також б’ють, коли ті заходять у приміщення.

Команда також отримала інформацію про випадки інфекційних захворювань, зокрема гепатит А або туберкульоз, у виправній колонії в Оленівці, де утримують українських бійців.

Богнер закликала Росію звільнити з гуманітарних міркувань чотирьох вагітних жінок-військових ЗСУ, які перебувають у російському полоні на окупованих територіях.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Росія вчинила теракт в Оленівській колонії, вбивши понад півсотні українських військовополонених.

За 40 днів після вчинення воєнного злочину Росія не надала дані про вбитих бійців. Попередньо – серед загиблих були й захисники "Азовсталі" у Маріуполі.

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