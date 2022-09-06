Також Росія не пустила на місце вбивства місію ООН та не допустила представників МКЧХ до полонених.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що Росія за 40 днів після російського теракту не надала даних про вбитих в Оленівці українських полонених захисників Маріуполя.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"40 днів з моменту цинічної страти українських полонених в Оленівці. За цей час Росія не пустила на місце вбивства місію ООН, не допустила представників МКЧХ до полонених та не надала даних щодо кількості вбитих. Чи в когось іще є сумніви щодо того, хто стояв за цим кривавим терактом?", - наголосив Подоляк.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Відразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

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