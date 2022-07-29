Кремлівські пропагандисти уточнили, що серед загиблих є полонені "азовці".

Проросійські бойовики на окупованій частині Донецької області заявили про загибель 40 українських військовополонених, яких утримували в бараках Оленівської колонії.

Про це сьогодні вранці повідомили представники підконтрольного Росії терористичного режиму "ДНР".

Ще 130 людей поранені, стверджують бойовики. Кремлівські пропагандисти уточнили, що серед загиблих є полонені "азовці".

Разом з тим російська сторона вже почала звинувачувати в загибелі військовополонених ЗСУ. Нібито українські сили вдарили по колонії з HIMARS.

Пропагандист "Комсомольської правди" Олександр Коц вигадав, що Україна навмисно вдарила по колонії, щоб нібито знищити "свідків, які почали говорити".

Ніяких підтверджень, в тому числі фото- і відеодоказів, удару по колонії пропагандисти не надали.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжили повільний наступ на Донбасі.

За останню добу ЗСУ відбили штурм ворога у напрямку Вершини та Семигір'я і завдали втрат росіянам в районі Водяного, Пісків і Авдіївки.

На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося.

Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За даними Інституту вивчення війни, російське угруповання в Донецькій області, ймовірно, намагається отримати вигоду з недавніх незначних успіхів на південному сході від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Однак можливість взяття Бахмута при цьому експерти вважають малоймовірною.

На думку експертів, РФ зараз зможе витримати тільки дві наступальні операції на Донбасі.

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