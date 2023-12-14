Всього зафіксовано пуски 42 дронів, 41 з яких вдалося збити.

У ніч на 14 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО збили майже усі дрони-вбивці.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, шість ЗКР випущено близько опівночі з тимчасово окупованої Херсонщини у напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Водночас ударними БпЛА "Shahed-136/131" противник почав атакувати з 19:00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда – Крим та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БпЛА.

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Основний напрямок удару – Одеська область. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України.

"Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Переважну більшість – в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Атаки російських дронів

Близько 19:30 13 грудня у Силах оборони півдня України повідомили, що було зафіксовано рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Вже приблизно о 20:00 стало відомо, що група "Шахедів" летить у напрямку Одеси. Згодом в обласному центрі пролунали вибухи – ймовірно, працювала ППО.

Одещина була під ворожим вогнем і 12 грудня. Росіяни атакували дронами типу "Shahed-136/131" об’єкти цивільної та припортової інфраструктури. Постраждали люди.

Ввечері 13 грудня начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що у лікарні помер комунальник, який отримав поранення внаслідок атаки дронами. Йому було 42 роки.

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