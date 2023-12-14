За попередніми даними, на місці виклику постраждали 11 осіб.

Російські окупаційні війська атакували Одещину. Є руйнування та постраждалі – на місці влучання вже працюють рятувальники.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Зазначається, що внаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. Також зазнали пошкоджень 11 будівель, розташованих поруч.

За попередніми даними, на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини. Після огляду медиками 5 осіб було госпіталізовано – серед них троє дітей.

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"На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом", – йдеться у повідомленні.

Від ДСНС на місці влучання працюють 30 рятувальників, залучено 8 одиниць техніки.

Зазначимо, що російські окупанти атакують Одещину дронами. Тривога в області триває понад 6 годин – її оголосили ще о 19:29 13 грудня.

Атаки РФ по Одещині: останні новини

Близько 19:30 13 грудня у Силах оборони півдня України повідомили, що було зафіксовано рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Вже приблизно о 20:00 стало відомо, що група "Шахедів" летить у напрямку Одеси. Згодом в обласному центрі пролунали вибухи – ймовірно, працювала ППО.

Одещина була під ворожим вогнем і 12 грудня. Росіяни атакували дронами типу "Shahed-136/131" об’єкти цивільної та припортової інфраструктури. Постраждали люди.

Ввечері 13 грудня начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що у лікарні помер комунальник, який отримав поранення внаслідок атаки дронами. Йому було 42 роки.

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