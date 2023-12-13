У 42-річного чоловіка зупинилося серце.

В Одесі помер комунальник, який вчора ввечері отримав поранення внаслідок атаки російських безпілотників. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, у постраждалого внаслідок вчорашнього російського обстрілу чоловіка повторно зупинилося серце. 42-річний співробітник комунальної установи помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким…", - розповів посадовець.

За його даними, вчора ввечері було госпіталізовано двох постраждалих у тяжкому стані. Один із них - слюсар авторемонтного комунального підприємства. Після поранення в нього вже зупинялося серце, але тоді лікарям вдалося його реанімувати. Першого разу реанімація пройшла успішно, але зараз врятувати його не вдалося.

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"Щодо стану другого постраждалого, 50-річного далекобійника з Донеччини - лікарі продовжують протишокову, антибактеріальну терапію. Чоловік знаходиться у блоці інтенсивної терапії опікового профілю", - розповів Кіпер.

Нічна атака на Одещину - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері російські військові атакували безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-136/131" об’єкти цивільної та припортової інфраструктури Одеси та Одеської області. В результаті атаки було поранено двох чоловіків, яких із травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано. Суттєвих руйнувань зазнали приміщення автомайстерні, де знищено три автомобілі та пошкоджено понад десять машин. Також через удар пошкоджено будівлю припортової інфраструктури в Одеському районі.

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