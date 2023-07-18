Українців закликають не знімати роботу ППО.

У ніч на вівторок, 18 липня, Росія вчергова атакувала Україну безпілотними літальними апаратами типу "Shahed".

Спочатку вибухи пролунали у Миколаєві, а згодом - в Одесі. У Повітряних силах повідомляють про комбіновану атаку - у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях - загроза застосування ударних БпЛА.

Тим часом у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях - загроза застосування балістичного озброєння.

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Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що в Одесі йде бойова робота ППО. "Не заважайте інформаційними вкиданнями Силам оборони. Ваша робота - дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", прямо зараз російські військові атакують південь України ударними дронами. "Імовірні кілька хвиль атак. Рівень ракетної загрози також надзвичайно високий - в Чорному морі фіксується активність ракетоносіїв", - наголошують у командуванні.

У "Півдні" нагадують, що навіть при вдалій роботі ППО може бути падіння уламків, руйнування і пожежі. Тому населення просять перейти в укриття, або скористатись правилом "двох стін".

Наразі в Одесі дуже гучно, жителі різних районів міста повідомляють, що чують вибухи.

Оновлено о 03:10: Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що після атаки у місті виникла пожежа, попередньо - без жертв. Мер Олександр Сенкевич назвав пожежу досить серйозною. "На місці працюють рятувальники ДСНС. Зранку надам повну інформацію", - додав він.

Оновлено о 03:35: На Харківщині та Полтавщині загроза застосування ударних дронів.

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