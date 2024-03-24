Цілями ворожих ракет та безпілотників були об'єкти критичної інфраструктури.

В ніч на неділю, 24 березня, російські окупанти запустили по Львівській області близько 20 ракет та 7 "шахедів". Є влучання.

Як повідомляють мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, РФ націлювалася на об'єкти критичної інфраструктури.

"Попередньо відомо, що на наш регіон летіло близько 20 ракет і 7 шахедів. Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури. У Львові прильотів не зафіксовано. Відомо про обстріли на Львівщині", - зазначив Садовий, додавши, що сили ППО - титани.

Натомість Козицький зауважив, що внаслідок масованої атаки на область є влучання. На місці спалахнула пожежа.

"Уночі ворожі "шахеди" та ракети атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило", - зазначив Козицький.

Ракетна атака на Україну 24 березня

В ніч проти 24 березня 2024 року російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Внаслідок третього масованого ракетного удару по Україні за останні чотири доби постраждав Київ. За даними місцевої влади, у Києві обійшлось без постраждалих та руйнувань. Зафіксували падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. На місці працюють екстрені служби.

Також впали уламки у Шевченківському районі на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку, але загоряння не сталось.

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