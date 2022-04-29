Жданов переконує, що місто надійно захищено.

У російської армії зараз немає шансів захопити Харків, місто надійно захищено.

Про це в інтерв'ю Наталі Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Я думаю, на сьогоднішній день питання захоплення Харкова не розглядається, тому що він фактично перетворений сьогодні на фортецю. І штурм Харкова це навіть не буде як штурм Маріуполя. Це неприступна фортеця. І треба ще дійти до Харкова. Війська стоять на відстані від самого міста. Так що питання захоплення поки що є не на часі", - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів Харківщини двоє людей загинуло, сім отримали поранення, пошкоджено близько 45 житлових будинків.

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