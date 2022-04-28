В одному з населених пунктів Харківської області у результаті ворожих обстрілів пошкоджено школу.

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів Харківщини двоє людей загинуло, сім отримали поранення, пошкоджено близько 45 житлових будинків.

Такі дані оприлюднили в Офісі генерального прокурора України.

Зазначається, що за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст., ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 28 квітня близько 6 ранку російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 15 житлових будинків.

А близько 10 ранку військові країни-агресора обстріляли смт Покотилівка Харківського району. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків, ще сім мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено близько 30 житлових будинків та школу.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну 24 лютого. Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім у низці міст атакував і мирних жителів. Зокрема, під обстріли потрапляли жителі Харківщини.

27 квітня стало відомо, що в Харківській області через обстріли окупантів загинули три особи, а 15 - отримали поранення.

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