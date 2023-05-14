Агресор здійснив одразу дві ракетні атаки на Тернопіль, який всю війну залишався "тихою гаванню".

Рано вранці в неділю Росія завдала ракетного удару по Тернопільській області. Пошкоджено дачні будинки та торговельні об'єкти, повідомив голова обласної адміністрації Володимир Труш.

За його словами, ракети вдарили по регіону під час другої повітряної тривоги за ніч – близько 5 ранку.

"Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці - одразу ліквідували. Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів", – йдеться у повідомленні.

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На поточний момент постраждалих від ракетної атаки немає.

Нічна ракетна атака по Україні

Пізно ввечері в суботу по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Влада Тернопільської області повідомила про "приліт" в промислову зону обласного центру.

Пізніше стало відомо, що внаслідок цієї атаки серед тернополян були постраждалі - двоє людей отримали опіки та осколкові поранення. Влада заявила, що приліт припав на комерційні склади.

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