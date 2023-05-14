Потерпілі перебувають у лікарняних закладах.

Російська Федерація пізно ввечері 13 травня знову атакувала українські міста. Під удар окупантів потрапила промзона Тернополя. Травмовані двоє людей.

"За попередніми даними, маємо приліт в промзону Тернополя. Не виходьте з укриттів до закінчення повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких", - йдеться у повідомленні голови Тернопільської облради Михайла Головка у Facebook.

При цьому чиновник подякував силам протиповітряної оборони України за роботу.

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Варто зазначити, що росіяни вперше з початку повномасштабної війни – 24 лютого 2022 року - завдали ракетного удару по Тернополю. Зазначається, що тривогу в області оголосили о 22:12.

Оновлено: Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про травмованих внаслідок обстрілу.

"Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога", – написав він у Telegram.

За його словами, є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники.

"Загорання ще не ліквідовано повністю. Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти. Прошу усіх жителів Тернопільщини в жодному разі не перебувати біля місця загорання . Нагадую – триває комендантська година! Більше інформації надамо після висновків спеціалістів", – наголосив Труш.

Повітряна тривога 13 травня - що відомо

Пізно ввечері в суботу, 13 травня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Російські окупаційні війська завдають ударів по українських містах, у багатьох областях працює протиповітряна оборона.

Не ігнорувати повітряну тривогу закликали голови Львівської та Полтавської ОВА. Жителів Хмельницької області просять не залишати укриття, а в Житомирській ОВА попередили про загрозу нанесення ракетного удару.

У Київській ОВА також вказали на ракетну загрозу, в області та в Києві працює ППО. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.

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