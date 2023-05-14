Повідомляється про "приліт" у промзону в Тернополі.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупаційні війська завдають ударів по українських містах, у багатьох областях працює протиповітряна оборона. У Тернополі є "приліт" у промзону.

"За попередніми даними маємо приліт в промзону Тернополя. Не виходьте з укриттів до закінчення повітряної тривоги, бережіть себе, та своїх близьких. Дякуємо за роботу нашим ППО", – повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Тривогу в області оголосили в 22:12. Голова ОВА Володимир Труш наполегливо закликав людей перебувати в укриттях.

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"Жителі Тернопільщини, закликаю не публікувати фото та відео і не коментувати напрямки можливих звуків вибуху. Зараз в місті та області працюють спеціалісти. Всю інформацію повідомимо згодом", – додав він.

Пізніше Труш повідомив, що в області є загроза нових атак. Через це мешканців закликають не виходити з укриттів.

Не ігнорувати повітряну тривогу також закликали очільники Львівської та Полтавської ОВА. Жителів Хмельниччини просять не покидати укриттів. Водночас у Житомирській ОВА попередили про загрозу. нанесення ракетного удару стратегічною авіацією ворога.

У Київській ОВА зазначили, що існує ракетна небезпека, в області працюють засоби ППО. Водночас у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на околицях столиці працює ППО. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

Оновлено 00:08: По областях оголошують відбій повітряної тривоги. Тривогу поки не скасували у Києві та Київській області.

Водночас сирени залунали на Харківщині. Область перебуває під обстрілом.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" – написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Оновлено 00:12: Відбій тривоги у Києві та області.

Атаки РФ по Україні

Вночі 13 травня російські окупаційні війська атакували Україну дронами. Чи не найбільше від ударів окупантів постраждала Хмельницька область. Безпілотнк влучив в обʼєкт критичної інфраструктури. Станом на 13 годину дня повідомлялося про 21 пораненого.

Дронами також атакували Київ, проте українська ППО збила всі "шахеди", що летіли в напрямку столиці. Загалом українські військові цієї ночі "приземлили" 17 дронів-камікадзе.

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