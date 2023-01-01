Окупанти проводять розшук проукраїнськи налаштованого населення.

Ворог посилив контррозвідувальні заходи на окупованій Харківщині.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"В районі населеного пункту Лиман Другий Харківської області ворог посилив контррозвідувальні заходи. Проводить розшук проукраїнськи налаштованого населення", - зазначає Генштаб.

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Також повідомляється, що ЗСУ протягом минулої доби наносили ураження по позиціях ворога.

"Авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів", - мовиться у повідомленні.

Ситуація в Харківській області

29 грудня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл України. У Харківській ОВА повідомляли про "прильоти" ракет.

23 грудня стало відомо про російський удар по районній лікарні на Харківщині. Поранення отримали чотири працівники та один чоловік.

Також у грудні російська ракета влучила у лікарню у деокупованому Куп'янську.

Крім того, неодноразово повідомлялося про підриви людей на російських мінах. Нещодавно у лісі підірвалися чоловік із маленькою дитиною.

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