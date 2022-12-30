Його дружина отримала травми, наразі вона перебуває в лікарні.

На Харківщині автомобіль із подружжям підірвався на російському вибуховому пристрої.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні.

Трагічна подія сталася 30 грудня у селі Борщова Харківського району біля лісу.

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Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, поліція повідомила, що на Харківщині у лісі підірвалось подружжя з селища Борова. При огляді місця, де виявили тіла 50-річної жінки та 52-річного чоловіка, поліція встановила, що громадяни підірвались на ворожій розтяжці.

Раніше в жовтні на ворожій міні підірвалися піротехніки. Тоді внаслідок вибуху одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

А 28 грудня голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у лісі на Харківщині на ворожій міні підірвались чоловік 47 років та 7-річний хлопчик. Обидва отримали вибухові травми та були госпіталізовані. Голова ОВА вчергове закликав усіх до уважності та обережності, особливо на деокупованих територіях області.

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