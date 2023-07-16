Агресор вивів у Чорне море 11 кораблів.

Станом на ранок неділі, 16 липня, Росія збільшила кількість носіїв ракет "Калібр", що знаходяться на чергуванні в Чорному морі.

Як повідомляє МВС України, Росія збільшила кількість бойових кораблів у Чорному морі - з 9 до 11 одиниць. Серед них - два ракетоносії, загальний залп становить 12 "Калібрів".

"Оперативна ситуація змінилася. Вже 11 кораблів у Чорному морі. А в Середземному морі є один носій крилатих ракет "Калібр", я так розумію, він повернувся з поповненням запасів", – заявив в ефірі національного телеканалу розповів речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Ворожі кораблі в морі

1 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два підводні човни, на борту яких було вісім крилатих ракет "Калібр". Потім у складі Корабельного угруповання окупантів кількість ракетоносіїв збільшилася до трьох – до двох підводних човнів приєднався надводний корабель. Сумарний залп "Калібрів" виріс до 16 одиниць.

Ракетну атаку ворог направив по Одеській та Миколаївській області: три "Калібри" сили протиповітряної оборони знищили над Чорним морем.

2 липня 2023 року на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували дев'ять ворожих кораблів, серед яких були чотири носії крилатих ракет "Калібр".

В Азовському морі знаходився один російський корабель без "Калібрів" на борту. У Середземному морі на бойовому чергуванні було до восьми кораблів противника, серед яких був носій "Калібрів". Загальний залп - до 16 ракет.

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