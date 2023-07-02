До двох підводних човнів додатково виведено надводний корабель, оснащений ракетами.

У Чорному морі російські окупанти збільшили кількість "Калібрів". До двох підводних човнів додатково виведено надводний корабель, оснащений ракетами.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", ворог продовжує терор південних регіонів України. Зокрема, близько опівночі над Миколаївщиною було знищено по два ударних дрони типу Shahed-136, а ближче до світанку зафіксовано активність тактичної та стратегічної авіації загарбників.

"Водночас у Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв до трьох – на бойове чергування до двох підводних додатково виведено надводний корабель. Сумарний залп "Калібрів" зріс до 16", - попереджають у "Півдні".

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Вночі 2 липня сили ППО знищили три крилаті ракети "Калібр", якими загарбники атакували Україну. Також ворог атакував іранськими ударними дронами, які теж влучно знищені в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр".

Нагадаємо, вчора пізно ввечері на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало два підводних човна, на борту яких було вісім крилатих ракет "Калібр".

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