Сили оборони півдня наполегливо радять українцям не ігнорувати тривогу.

Сили оборони півдня попереджають у новорічний вечір всю Україну: рівень ракетної загрози надзвичайно високий, повітряну тривогу недопустимо ігнорувати.

Про це відомство заявило з огляду на нові ракетоносії РФ, які ворог вивів в акваторію Чорного моря.

"На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводних ракетоносії - 2 фрегати і мрк", - кажуть у відомстві.

Станом на вечір 31 грудня окупанти здатні запустити по Україні залп із 24-х ракет "Калібр".

Українці проводжають 2023 рік під звуки тривоги

Україна прощається з 2023 роком у військових реаліях: Росія ще вдень запустила по наших територіях кілька хвиль ударних дронів. Станом на 20:55 Повітряні сили України досі не дали "відбій" тривоги, ворожі "Шахеди" все ще намагаються збити.

Окрім цього, Росія підняла в небо авіацію. Кілька разів вже були повідомлення про ракетну небезпеку та ймовірність балістичного удару.

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