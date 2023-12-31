Сили оборони півдня попереджають у новорічний вечір всю Україну: рівень ракетної загрози надзвичайно високий, повітряну тривогу недопустимо ігнорувати.
Про це відомство заявило з огляду на нові ракетоносії РФ, які ворог вивів в акваторію Чорного моря.
"На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводних ракетоносії - 2 фрегати і мрк", - кажуть у відомстві.
Станом на вечір 31 грудня окупанти здатні запустити по Україні залп із 24-х ракет "Калібр".
Українці проводжають 2023 рік під звуки тривоги
Україна прощається з 2023 роком у військових реаліях: Росія ще вдень запустила по наших територіях кілька хвиль ударних дронів. Станом на 20:55 Повітряні сили України досі не дали "відбій" тривоги, ворожі "Шахеди" все ще намагаються збити.
Окрім цього, Росія підняла в небо авіацію. Кілька разів вже були повідомлення про ракетну небезпеку та ймовірність балістичного удару.