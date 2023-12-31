Прогнозовано, штурми РФ виявилися не ефективними.

Армія РФ в новорічну добу спробувала вчергове виштовхнути Збройні сили України з важливих плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог не зміг реалізувати задумане.

Деталі про сьогоднішні бої розкрив Генштаб. Всього протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення, кажуть там.

"Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат", - зазначає відомство.

На Куп'янському напрямку ЗСУ стримали 11 атак окупантів. Ворог йшов у бій біля Синьківки Харківської області й вдарив авіацією в районі Іванівки (Харківська область). Артилерійським та мінометним вогнем окупанти "накрили" близько 10 населених пунктів. Під ударом опинилися: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог намагався йти в штурми поблизу Макіївки (Луганська область). Росія застосувала авіацію для удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Григорівки, Різниківки, Званівки, Спірного Донецької області. Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку було "гаряче" біля Богданівки та Андріївки Донецької області - там ЗСУ стримали 7 атак. Ворог "крив вогнем" Богданівку, Іванівське, Кліщіївку, Андріївку Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія України відбила 3 атаки ворога біля Авдіївки та ще 9 атак в районі Первомайського Донецької області. Окупанти вели вогонь по населених пунктах Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку відбили атаку ворога поблизу Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Росія намагалася повернути контроль над Роботине (було відбито 4 атаки). Обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Росія вдарила авіацією по населених пунктах Качкарівка та Червоний Маяк, атакував з артилерії та мінометів н. п. Іванівка, Садове, Антонівка та Херсон Херсонської області.

Яка складається ситуація на лівобережжі Дніпра

Днями військовий експерт Олександр Коваленко уточнив, яка ситуація складається на лівобережжі Дніпра. За його словами, ворог хоче вибити ЗСУ з позицій. Для цього армія РФ значно збільшила чисельність військ: якщо на початку листопада можна було казати про присутність близько 64 тисяч окупантів, то станом на грудень - це більше 74 тисяч окупантів.

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