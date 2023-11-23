Окупанти намагаються унеможливити пересування техніки Сил оборони.

Російські окупанти продовжують штурми Авдіївки, руйнують споруди в місті до фундаментів за допомогою керованих авіабомб (КАБів).

Про це сказав офіцер "Легіону свободи", майор МВС Максим Морозов в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що важко зрозуміти чи це третя хвиля штурму Авдіївки, бо ворог атакує місто постійно. "Ворог здійснює 10-30 штурмових дій за день, авіацію застосовує", - додав Морозов. За його словами, збільшилась кількість застосування ворогом КАБів, які мають величезний заряд і якими можна руйнувати багатоповерхівки та приміщення, де знайодяться наші оборонці. "Москальня хоче повністю зруйнувати Авдіївку, знищити до фундаменту будинки", - додав він.

Відео дня

Морозов наголосив, що кількістть штурмів не зменшується, але змінюється тактика дій. За його словами, ворог почав більше застосовувати малих тактичних груп. "За крайні дні ці штурмові дії малими групами уже набувають характеру звичайних м’ясних штурмів. Звідси, можливо, і заява, що третя хвиля почалася", - зазначив він.

Морозов також повідомив, що російські окупанти активніше почали застосовувати дрони-камікадзе, "Ланцети", особливо в нічний час. За його словами, це робиться для того, щоб унеможлити пересування техніки Сил оборони в нічний період, зранку та ввечері. "Бо до цього активно діяли ворожі оператори дронів-камікадзе вдень. Відповідно Сили оборони переважно рухались вночі або зранку та ввечері, тобто "по сіряку, так званому". Зараз ворог це "просік" і намагається застосувати дрони- камікадзе з нічним баченням", - зазначає український офіцер. При цьому додає, що в нас діють протидронові підрозділи, які намагаються ці FPV-дрони та дрони-камікадзе нейтралізувати.

Ситуація під Авдіївкою

Як повідомляв УНІАН, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

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