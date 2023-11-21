Росія несе великі втрати в бруді на сході України, намагаючись оточити місто.

Російські окупанти продовжують штурмувати посадки та пориті поля біля Авдіївки. Кожен день українські війська знищують більшість з них, але росіян стає все більше.

Видання The Wall Street Journal пише, що виснажені українські підрозділи не можуть перебити їх усіх.

"Крок за кроком вони захоплюють наші позиції", - говорить лейтенант Олександр Ширшин, заступник командира батальйону 47-ї механізованої бригади, що обороняє кілометрову ділянку фронту.

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Російська армія змирилася з великими втратами заради просування вперед. Протягом декількох тижнів окупанти кидають десятки тисяч солдатів на Авдіївку, зруйноване снарядами промислове місто в Донецькій області на сході України. Спроба Росії оточити це місто стала найбільшою битвою у війні президента РФ Володимира Путіна за підпорядкування України цієї осені.

Захоплення Авдіївки може відкрити для Росії шлях до подальшого просування в Донецькій області. Крім того, це буде пропагандистська перемога Путіна, яка дозволить йому заявити, що ініціатива повертається до Москви.

Цього літа Україна сподівалася відвоювати у Росії майже 20% території країни. Але добре укріплені рубежі росіян в основному витримали контрнаступ. Україна завдала удару по російських військах і логістиці, але втратила кілька бригад і значну частину боєприпасів, поставлених Заходом, так і не здобувши бажаного прориву.

Ще до того, як наступ України завершився, Росія зібрала резерви для нового наступу на східному фронті. Битва за Авдіївку може ознаменувати для України початок багатомісячної оборони. В умовах, коли США паралізовані, а Європа насилу нарощує військове виробництво, невизначеність з поставками західних боєприпасів обмежує можливості київської армії. Тим часом Москва відчуває слабкість.

Перші атаки Росії на Авдіївку в жовтні провалилися. Колони танків і БТРів стали жертвами мін, безпілотників і артилерії. Росіяни змінили тактику, направивши вперед хвилі піхоти невеликими групами.

Обидві армії насилу маневрують на відкритій, замінованій місцевості під небом, що гуде від безпілотників. Різниця полягає в наступному: Росія, населення якої майже в чотири рази перевищує населення України, може дозволити собі втрачати тисячі солдатів заради незначних успіхів.

В результаті величезних втрат, які несе Росія в ході майже дворічної війни, її сухопутні війська спираються на стару техніку і погано навчених призовників, обмежуючи свій наступальний потенціал поки лише штурмами невеликих міст. Росія втратила десятки тисяч людей у 10-місячній битві за Бахмут, яка стала її останньою помітною перемогою.

Тим часом Україна насилу заповнює втрати піхоти в літньому контрнаступі і дорогої оборони Бахмута. Число українських втрат тримається в найсуворішому секреті, але свіжі могили і переповнені госпіталі по всій країні свідчать про важкі втрати.

За словами військового аналітика, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, чисельність українських фронтових підрозділів мають брак приблизно 20-40%.

"Через брак піхоти ті, хто залишився, втомилися", - говорить він. "Можливості для відпочинку та ротації практично відсутні".

Авдіївка давно є скалкою в боці російських військ на сході України. Це укріплене місто утворює опорний пункт на північ від Донецька, обмежуючи контроль Росії над регіоном. Українські війська стримують російські атаки тут з 2014 року, коли Москва почала приховане вторгнення на схід України. В Авдіївці, де колись проживало понад 30 тисяч осіб, залишилося всього близько 1400 жителів.

Російські війська оточили Авдіївку з трьох сторін і зайняли єдину височину - широкий терикон на північному сході, використовуючи його для стримування української бронетехніки протитанковими ракетами. Хвилі російської піхоти намагаються штурмувати Авдіївський коксохімічний завод і увійшли на південно-східну околицю міста.

За планом російських військ, біля Авдіївки вони повинні просунутися на північ і південь, а потім відрізати місто від шляхів постачання. Шлях життя Авдіївки скоротився до менш ніж 4-кілометрового відрізку між щелепами російського наступу.

За словами українських військовослужбовців, атакуюча російська піхота в основному погано навчена, часто збивається в купу і стає легкою мішенню.

"Вони наступають як зомбі. Деякі з них світять фарами - щасливий момент для будь-якого кулеметника", - говорить рядовий Богдан Лисенко, керуючий 25-мм автоматичною гарматою на американській бойовій машині Bradley у складі 47-ї бригади

На знімках з безпілотників видно поля, усіяні тілами російських піхотинців, уражених артилерією, в тому числі касетними боєприпасами, поставленими США. Але росіяни продовжують наступати.

"Вони не дурні. Це стратегія", - каже капрал Михайло Коцюрба, командир "Бредлі". "Вони шукають слабкі місця, а потім йдуть туди. У нас не вистачає боєприпасів, а у них достатньо людей".

Деякі росіяни здаються, замість того щоб продовжувати майже самогубні атаки. Вони часто говорять, що випадково зайшли на українські позиції. У Росії добровільна здача в полон вважається злочином.

"Наші командири, попри обставини, отримують накази займати позиції, які неможливо утримати. Тому у нас такі втрати серед рядових бійців", - говорить Андрій Бедняєв, піхотинець 114-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ. "До нас ставляться як до відпрацьованого матеріалу".

Бедняєв розповів, що потрапив у полон, коли був дезорієнтований після того, як вибухнув безпілотник та обрушив на нього цегляну стіну.

На північ від Авдіївки росіяни подолали залізничне полотно, за яке йде запекла боротьба, і тепер для просування вперед їм необхідно захопити села Степове та Бердичі. Солдати б'ються і вмирають, щоб утримати під контролем посадки, що перетинають занедбані поля, які вкриті воронками.

Бої за Авдіївку - останні новини

Вранці 21 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за останню добу російські окупанти не залишали спроб оточити Авдіївку і вели штурмові дії на чотирьох напрямках.

За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергія Цехоцького, росіяни не прорвали лінію оборони українських воїнів в Авдіївці.

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