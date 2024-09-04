За словами радника керівника Офісу президента, окупанти будуть підвищувати градус ескалації.

Росія змінює тактику ракетних ударів по Україну, при цьому окупанти можуть підвищити градус ескалації. Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Росія має можливість обстрілювати всю територію України, незалежно від того, де знаходиться той чи інший соціальний, цивільний чи військовий об'єкт або об'єкт критичної інфраструктури.

"Тобто у Росії достатньо ракет, які можуть влучати будь-де на території України. Тут питання в тому, що як би ви не повідомляли про те, що буде атака чи там в тому чи іншому напрямку балістичні ракети. Це якщо ми говоримо, наприклад, про Запоріжжя, Дніпро, Полтаву чи Харків. Це буквально лічені не хвилини, а секунди. Тобто це півтори хвилини, дві і так далі. Цьому запобігти можна, тільки якщо ми добудуємо систему протиракетної оборони, тотальну систему. Особливо у східних і південно-східних регіонах", - зазначив Подоляк. Відео дня

Він підкреслив, що для захисту проти балістики потрібно, щоб ППО базувалася на системах Patriot чи NASAMS, які ефективно працюють саме проти такого типу ракет - тоді індекс збиття може буде збільшений до 90-95%.

"Ми бачимо зміну в ракетній тактиці РФ. Вони перестали взагалі маскувати, що вони роблять. Вони б'ють по центру міста. По навчальному закладу, по лікувальному. Це ми, до речі, бачили і в Полтаві, і у Львові, а на початку сьогоднішньої ночі у Сумах", - сказав представник ОП.

На думку Подоляка, Росія свідомо завдає ударів у місця, де є інтенсивна житлова забудова, центр міста чи соціальні об'єкти, при цьому мета ворога - викликати шоковий стан у населення.

"На жаль, РФ буде підвищувати градус ескалації саме по відношенню до міжнародного права та до цивільного населення України. Тому що інших інструментів впливу на ситуацію у Росії немає", - резюмував Подоляк.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія б’є з Криму балістикою. Водночас маючі у Чорному морі 8 ракетоносіїв, ворог здебільшого їх застосовує під час комбінованих атак, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, цю практику ворог буде застосувати, поки півострів залишається під контролем РФ.

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