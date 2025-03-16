Тепер завдання ЗСУ - втримати вигідні оборонні рубежі біля кордону.

Битва за Курську область добігає кінця. Тепер для українців головна задача полягає у втриманні вигідних оборонних позицій, а не території Росії як такої, пише The New York Times.

На піку свого наступу українські війська контролювали близько 800 квадратних кілометрів російської території, але тепер зона українського контролю скоротилася до вузької прикордонної смуги площею близько 50 квадратних кілометрів, каже військовий аналітик фінської Black Bird Group Пасі Паройнен.

"Наближається кінець битви", — сказав він у телефонному інтерв’ю американській газеті.

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Українське військове командування повідомило, що війська відійшли на більш придатні для оборони позиції, які все ще проходять по території Росії, але вже вздовж кордону. Як зазначає NYT, йдеться про горбисту місцевість, де оборонці мають кращий вогневий контроль над російськими силами, які продовжують спроби наступу. Але залишається незрозумілим, як довго українські сили зможуть утримувати цю ділянку.

Українські солдати, з якими поспілкувалися журналісти, наголошують, що тепер задача полягає саме у збереженні вигідних оборонних рубежів, а не в утриманні російської території. Зараз головне – запобігти просуванню росіян у Сумську область.

Австрійський військовий аналітик Франц-Стефан Гаді зазначає, що швидкий відступ українців із більшої частини Курської області був наслідком кількох місяців інтенсивних російських штурмів і бомбардувань. З часом оборонні позиції і логістика ЗСУ в цьому районі були критично ослаблені, що і поставило питання про необхідність швидкого відступу.

"Те, що відбувалося протягом кількох останніх місяців, було формуючою операцією, яка створила умови для успішного поштовху", — сказав каже Гаді.

Битва за Курську область: останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні, 16 березня, Генштаб ЗСУ вперше визнав втрату контролю над містом Суджа, яке перебувало під українським контролем з початку серпня і було ключовим логістичним хабом українських сил на Курському плацдармі.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що тепер росіяни неодмінно спробують просунутися в напрямку міста Суми. За його словами, вже зараз агресор активно закидає диверсійно-розвідувальні групи в Сумську область, аби розвідати оборонні позиції ЗСУ.

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