Президенти США та Росії домовилися, що переговори щодо миру в Україні мають негайно розпочатися на Близькому Сході.

Президент РФ Володимир Путін та американський лідер Дональд Трамп домовилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню. Про це написала речниця Білого дому Керолайн Левітт на своїй сторінці у соцмережі X.

За підсумками переговорів, шлях до миру також почнеться з технічних переговорів щодо реалізації морського припинення вогню у Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Такі перемовини почнуться негайно на Близькому Сході.

"Лідери загалом говорили про Близький Схід як про регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Вони також обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічних озброєнь і взаємодіятимуть з іншими країнами для забезпечення їхнього максимально широкого застосування. Лідери двох країн поділяють думку про те, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

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У заяві також додали, що війна в Україні ніколи не повинна була розпочатися та мала бути закінчена вже давно.

"Сьогодні президент Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру і припинення вогню в Україні. Обидва лідери погодилися з тим, що цей конфлікт має завершитися міцним миром. Вони також наголосили на необхідності поліпшення двосторонніх відносин між США і Росією. Кров і гроші, які Україна і Росія витрачають на цю війну, краще було б витратити на потреби своїх народів", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Водночас президенти країн погодилися, що майбутнє з покращенням відносин між США та Росією має великі перспективи. Зокрема це включає в себе економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру, підкреслили у заяві.

Переговори Путіна і Трампа - що відомо

Як писав УНІАН, російський диктатор Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом заявив, що Україна і Росія проведуть обмін полоненими 19 березня. За його словами, загалом під час обміну має бути повернено по 175 людей з обох сторін.

Водночас Кремль зробив низку заяв за підсумками розмови Трампа і Путіна. Зокрема під час розмови з Трампом Путін підтвердив "принципову прихильність мирному вирішенню конфлікту в Україні".

"Путін заявив про готовність до спільного з американськими партнерами опрацювання можливих шляхів врегулювання в Україні, яке має бути стійким і довгостроковим", - зауважили у Кремлі.

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