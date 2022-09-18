За словами експерта, російські війська не можуть утримати захоплені території.

Російські окупаційні війська найближчим часом втратять захоплені території у Запорізькій та Херсонській областях. У зв'язку з цим президент РФ Володимир Путін перестав говорити про ці напрямки і зосередився тільки на Донбасі.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефір Freeдом.

"Тому він (Путін - УНІАН) залишає за собою якийсь механізм відходу на ті горизонти, з яких починав - це Донбас. Крим він не згадує, оскільки питання Криму з точки зору правового поля Росії вирішене", - зазначив він.

За словами експерта, у зв'язку з цим ворог кине всі свої сили для утримання Донецької та Луганської областей.

"Наше військо за ці півроку зміцніло, зросло в кілька разів. Зараз ми маємо перевагу в живій силі в деяких місцях, а в деяких - і в техніці. Тому завдання російських військ по повній окупації Донецької, Луганської областей повністю нездійсненна", - підсумував Світан.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти з метою підготовки шляхів відступу з Херсонської області у районі Каховської ГЕС затопили 9 вагонів для побудови переправи.

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