Росіяни чітко знають, як здатися у полон та нашкодити своєму підрозділу.

Збройні сили України просуваються на Херсонському напрямку, але не називають звільнені населені пункти з метою дотримання норм безпеки.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Наразі навіть у звільнених населених пунктах продовжуються заходи, спроямовані на усунення слідів діяльності окупантів, зокрема розмінування територій.

"Просування наше триває, робота продовжується. Успіхи досить переконливі. Ми тримаємо вогневий контроль над логістикою ворога на окупованій території, ми про контролюємо транспортні артерії, де вони з неймовірною наполегливістю намагаються випробовувати нові засоби для переправи через Дніпро. Але, як тільки вони загружають новий понтон чи баржу для транспортування, наш вогневий контроль спрацьовує чітко", - зауважила Гуменюк.

Моральний стан окупантів на Херсонщині вже хиткий. Спрацювала агітаційна робота, діяльність Руху опору на окупованій території. Росіяни поінформовані, як здатися у полон та нашкодити своєму підрозділу, унеможливлюючи його здатність йти в бій.

Втім, росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини, адже на правий берег техніку переправити дуже важко. За словами Гуменюк, російські окупанти розуміють, що повинні виконувати наказ, але усвідомлюють його абсурдність. ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

"Угрупування росіян на лівому березі вже у стані відчаю. Угрупування на правому березі ще може дістатися своїх кордонів без втрат", - констатувала Гуменюк.

Гуменюк підтвердила, що на лівому березі РФ сконцентрувала кілька підрозділів "кадирівців". Водночас вона нагадала, що на передових позиціях тіктокери не воюють, а виконують функції загороджувальних загонів, щоб повертати окупантів до бою, не дозволяючи відступати.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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