Усі переправи на Херсонському напрямку через річку Дніпро виведені із ладу.

Російські окупанти з метою підготовки шляхів відступу з Херсонської області в районі Каховської ГЕС затопили 9 вагонів для побудови переправи.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС для побудови надалі переправи вони затопили 9 вагонів", - сказано у зведенні.

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"Водночас окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує "націоналізувати", тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами", - йдеться у зведенні.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні Сили України 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Того дня стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Станом на 13 вересня повідомлялося, що ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, але не називають звільнені населені пункти з метою дотримання норм безпеки.

Полковник у запасі та військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що заважає українським бійцям звільнити Херсон.

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