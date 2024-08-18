За словами полковника в запасі, ЗСУ "відрізатимуть" шматок Курської області по річці Сейм.

Росіянам бракує військ, аби зупинити рух Збройних сил України у Курській області РФ. Про це в ефірі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, Сили оборони України просуваються територією Курської області. Ймовірно, з боку Суджі вони продовжать рух до річки Сейм, через яку знищили вже два мости, і "відрізатимуть" шматок Курської області по річці Сейм, лівий берег якої ЗСУ можуть контролювати.

"Сейм "прикриє" від російських військ, скільки б їх там не було", – зазначив Світан. Відео дня

Він зазначив, що це доволі широка та швидка річка, яка створює певний механізм оборонних споруд, які будуть внесені до загальної системи фортифікацій. Як сказав експерт, до річки потрібно прив'язуватися, адже там великі горизонтальні береги.

"Щоб нівелювати наш рух чи зупинити нас на Сейму, їм треба близько 45 тисяч терористів", - каже військовий.

За його прогнозами, стільки військових росіянам ніде взяти, окрім як зняти зі східного фронту, можливо, з частини Херсонського та Запорізького напрямків.

Операція на Курщині - останні новини

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