ЗСУ скинули російський прапор у ще одному селі Курської області (відео)

Морські піхотинці цими кадрами натякають, що село переходить під контроль ЗСУ.

Українські військові скинули російський прапор з електроопори в центрільній частині села Апанасівка Курської області РФ.

Відповідне відео опублікували бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти. На кадрах видно момент скидання російського прапора з електроопори. Після цього воїни витерли берці об триколор. За даними Телеграм-каналів, це село Апанасівка.

"Морська піхота України разом з іншими підрозділами Сил Оборони в авангарді виконання бойових завдань на території РФ. Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти скидають триколорну ганчірку в одному з населених пунктів Курської області", - зазначили у батальйоні.

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Як писав УНІАН, у Курській області ЗСУ затрофеїли російського танка Т-90М "Прорив".

"Неперевершено НЕефективний, як в прориві, так і в обороні. Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності", - розповіли воїни 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

Також повідомлялось, що українські військові знищили ще один міст у Курській області. Зокрема йдеться вже про руйнування другого мосту через річку Сейм в Курській області.

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