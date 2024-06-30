За словами українського військового, противник не може зреалізувати тих тактичних намірів на полі бою, які поставив перед собою.

Росіяни на Харківському напрямку потребують відновлення, тому шукатимуть, звідки перекинути сили, сказав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Окремої штурмової бригади 92-ї імені Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

Так, коментуючи інформацію про можливе перекидання на цей напрям нових підрозділів окупантів, Федоренко зазначив: "Противник не може зреалізувати тих тактичних намірів на полі бою, які поставив перед собою, і несе об’єктивно шалені втрати. Він зараз поповнює так чи інакше свою живу силу, техніку, яку втрачає на полі бою".

За його словами, для того, щоб тримати сталу динаміку і виконувати ті завдання, які ставить диктатор Володимир Путін керівництву російсько-окупаційних військ, противнику так чи інакше потрібно більше сил. "Тому вони будуть шукати можливості, звідки їх залучати, перекидати для того, щоб продовжувати свої дії в Харківській області", – пояснив Федоренко.

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Днями речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що РФ може перекинути нові підрозділи на Харківський напрямок. За його словами, елітна російська 83-я окрема десантно-штурмова бригада зазнала значних втрат в районі Вовчанська Харківської області та якийсь час не зможе вести активні бойові дії.

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