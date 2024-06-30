Росіяни на Харківському напрямку потребують відновлення, тому шукатимуть, звідки перекинути сили, сказав командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Окремої штурмової бригади 92-ї імені Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.
Так, коментуючи інформацію про можливе перекидання на цей напрям нових підрозділів окупантів, Федоренко зазначив: "Противник не може зреалізувати тих тактичних намірів на полі бою, які поставив перед собою, і несе об’єктивно шалені втрати. Він зараз поповнює так чи інакше свою живу силу, техніку, яку втрачає на полі бою".
За його словами, для того, щоб тримати сталу динаміку і виконувати ті завдання, які ставить диктатор Володимир Путін керівництву російсько-окупаційних військ, противнику так чи інакше потрібно більше сил. "Тому вони будуть шукати можливості, звідки їх залучати, перекидати для того, щоб продовжувати свої дії в Харківській області", – пояснив Федоренко.
Ситуація на Харківщині: останні новини
Українські військові відвоювали позиції на півночі Харківської області, просунувшись в центральній частині Вовчанська.
Днями речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що РФ може перекинути нові підрозділи на Харківський напрямок. За його словами, елітна російська 83-я окрема десантно-штурмова бригада зазнала значних втрат в районі Вовчанська Харківської області та якийсь час не зможе вести активні бойові дії.