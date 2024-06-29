ЗСУ просунулись у Вовчанську, повернувши втрачені позиції, - ISW

Натомість аналітики не знайшли підтверджень розгрому однієї з російських бригад.

Українські військові відвоювали позиції на півночі Харківської області, просунувшись в центральній частині Вовчанська.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), просування українців підтвердив командир безпілотного батальйону, що діє на Харківському напрямку. Військовий заявив, що ситуація на півночі Харківської області стабілізувалася, а російські війська не досягли жодного значного прогресу з 12 червня.

РФ на цьому напрямку застосовує погано укомплектовані штурмові підрозділи та регулярні війська. Окупанти швидко поповнюють свої втрати в цьому районі. Крім того, росіяни намагаються дистанційно мінувати територію на цьому напрямку.

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Також в ISW прокоментували інформацію про те, що російські війська могли втратити майже всю 83-тю повітряно-десантну бригаду на харківському напрямку, зокрема, через відмову особового складу воювати. Аналітики вважають, що заява перебільшена, адже доказів немає.

11 червня у ISW зафіксували повідомлення про те, що частини російської 83-ї бригади діяли поблизу Часів Яру. "я бригада, ймовірно, зазнала значних втрат на Харківщині, що зробило її небоєздатною, але навряд чи це призвело до повного її знищення.

Бої за Вовчанськ - актуальне

Як повідомляв УНІАН, у Вовчанську тривають бойові дії, ситуація мінлива, заблоковані окупанти мають здатися в полон або загинути, заявив представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.

Українські захисники, ймовірно, розгромили елітну російську 83-ю повітряно-десантну бригаду у Вовчанську Харківської області, писав Forbes.

Повідомляється, що, ймовірно, 83-тя повітряно-десантна бригада РФ відступила з Вовчанська після дорогого тритижневого розгортання - для відновлення боєздатності через велику кількість жертв і тих, хто відмовляється воювати.

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