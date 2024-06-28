Зокрема, загарбники відмовляються виконувати бойові завдання через загибель осіб з командного складу.

У Харківській області спостерігаються чисельні випадки відмови російських окупантів воювати. Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є така інформація, що спостерігаються чисельні випадки відмови якраз ворожого особового складу, зокрема, із штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії збройних сил Росії, виконувати поставлені завдання внаслідок того, що вони втратили у командному складі кілька осіб, і тому вони відмовляються виконувати свої бойові завдання", - наголосив Волошин.

Речник уточнив, що відмови спостерігаються на рівні конкретних підрозділів та індивідуальних відмов.

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"Тому там у них не все так добре. На Вовчанському напрямку ще наші захисники вибивають малі тактичні групи противника, які представлені 153-м танковим полком 47-ї танкової дивізії. Вони якраз наступали в житловій забудові міста Вовчанськ, однак вони були зупинені там і відкинуті", - додав Волошин.

Він повідомив, що минулої доби на Харківському напрямку відбулось шість бойових зіткнень.

"Зокрема, бої точились біля Вовчанська та Липців. Штурмові дії також були біля Сотницького Козачка. Успіху там не мали. Суттєвих змін там ситуація не набула. На даний момент, наші захисники відбили чотири з п'яти ворожих штурмів противника. Тривали бої в районі Вовчанська. Штурмові дії було зупинено Силами оборони. Звісно, також тривали бої на лінії зіткнення на північ від Харкова - у районах населених пунктів Лук'янці та Глибоке", - сказав Волошин.

За його словами, кілька годин тому російські загарбники з району Бєлгорода завдали три удари із застосуванням близько семи керованих авіаційних бомб по Липцям, а також - два удари із застосуванням шести КАБів по Стариці. Ще росіяни скинули чотири КАБи на Миколаївку, три - на Варварівку, і три - на Веселе.

Разом з тим, Вовчанські Хутори зазнають ударів керованими авіаційними бомбами.

Волошин уточнив, що Сили оборони України дають адекватну відсіч ворогу, який несе втрати. Зокрема, внаслідок бойових дій було знищено близько 120 окупантів, кілька одиниць озброєння і військової техніки. відбулось шість бойових зіткнень.

Останній удар по Харкову

Як повідомляв УНІАН, 27 червня стало відомо, що вдень Росія вперше вдарила по Харкову ФАБ-500 з керованим модулем планування і корекції.

Удар по Харкову був завданий з населеного пункту Майський Бєлгородської області. Одна з ФАБ-500 з УМПК влучила у стіну приватного житлового будинку, але не здетонувала.

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