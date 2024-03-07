Російські ракети Х-31П стали ерзац-альтернативою літакам-розвідникам.

Російські війська запускають одиночні ракети типу Х-31П по Одещині для того, щоб за відсутності літаків А-50 виявити українські системи ППО. Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Останнім часом, не маючи можливості застосовувати тактичну авіацію на південному напрямку як раніше для скеровування авіабомб, вони тримаються на більшій відстані та використовують акваторію Чорного моря для того, щоб здійснювати точкові ракетні удари. Вже не вперше ворог спрямовує ракету протирадіолокаційного типу Х-31П по Одещині, намагаючись таким чином виміряти роботу ППО, викриваючи таким чином системи ППО, вишукуючи їх", – сказала Гуменюк.

За її словами, до таких заходів ворог вимушений вдаватися, аби замінити нестачу літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, які нещодавно були знищені Силами оборони.

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"Не вперше ракети втрачають бойову спроможнітсь над акваторією Чорного моря. Це відбувається і внаслідок певного впливу з нашого боку і через те, що не всі ракети у ворога повноцінно працюють. Зараз ми можемо констатувати, що в проміжках між атаками ворог усе частіше саме такою розвідкою боєм перевіряє нашу систему ППО. Імовірно, він таким чином компенсує відсутність літака А-50", – каже Гуменюк.

Знищення А-50: що відомо

У січні Сили оборони знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Вже за місяць історія повторилася – ще один літак такого типу було знищено в районі Азовського моря.

На борту літака перебували 10 росіян. Серед них пʼять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. Увесь екіпаж А-50 було ліквідовано.

За словами керівника ГУР Кирила Буданова, в РФ залишається ще шість літаків такого типу.

Напередодні журналісти-розслідувачі виявили місце дислокації ще одного російського літака дального радіолокаційного виявлення А-50, який окупанти використовують у війні проти України.

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