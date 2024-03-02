Ворог запускає дрони на дуже низьких висотах, що ускладнює їх виявлення та збиття.

Дрони, якими російська армія вночі атакувала Одесу, пересувалися складним маршрутом, зокрема, на низьких висотах та маневрували між житловими будинками.

Як розповіла журналістам начальниця об’єднаного коордінаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, цього разу атака була досить насиченою та інтенсивною. Це відрізняє її від попередніх дронових атак, які були розтягнуті у часі.

"Безпосередньо протягом однієї години підрозділи ППО працювали дуже щільно по цілях, які заходили одночасно з різних напрямків, переважно - з Чорного моря, з подальшим потужним маневруванням, в тому числі над об’єктами промисловості, припортової інфраструктури та серед житлових будинків", - розповіла Гуменюк.

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За спостереженнями військових фахівців, маршрут дронів був складний, безпілотники маневрували над містом.

"Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запукати дрони на дуже низьких висотах. Це певним ускладнює їх виявлення та збиття... Вони (росіяни – УНІАН) модифікують дрони, змінюючи двигуни бойову частину", - сказала Гуменюк.

За її словами, сім дронів вдалося збити, один влучив у багатоповерховий житловий будинок та спричинив руйнування 18 квартир. Наразі відомо про двох загиблих, є постраждалі. Як додала військова, наразі кількість травмованих людей уточнюється, бо є люди, які звертаються за допомогою додатково.

"Чотири людини госпіталізовано. Під завалами можуть бути люди. Пошукова операція триває", - сказала Гуменюк.

Не виключено, що дрон, який зруйнував будинок, мав посилену бойову частину.

Атака по Одесі 2 березня - деталі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 березня в Одесі через дроновий удар, завданий армією РФ, знищено частину житлової багатоповерхівки. Загинуло три людини, постраждало щонайменше вісім людей. Серед потерпілих – вагітна жінка та маленька дитина.

За даними Сил оборони півдня України, вісім ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Одещину. Сім цілей було знищено. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району.

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