Діти під час атаки перебували в укриттях.

Сьогодні вранці російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами, уламки впали на територію школи.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко вранці повідомив, що в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Всі відповідні екстрені служби були направлені на місце події.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що на території навчального закладу по вул. Путивльська вказаного району зафіксовано падіння уламків збитого ворожого БпЛА.

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"На відкритій місцевості займання. Працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті", - додав посадовець.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 18 березня (із 19.00 17 березня) противник атакував Україну 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків з території РФ: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 09.00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі атакували Україну дронами. У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА виникла сильна пожежа. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Водночас мережі публікували кадри пожежі і великого стовпа диму у Дніпропетровській області, від атак окупантів постраждала і Запорізька область - було атаковано одну з прифронтових громад. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Без світла залишилися понад 3 тисячі абонентів, у трьох селах проблеми з водопостачанням.

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