У мережі публікують кадри пожежі і великого стовпу диму у Дніпропетровській області.

Російські окупаційні війська атакують Україну дронами. У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА виникла сильна пожежа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграм. За його словами, пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Станом на 22:06 інформації про постраждалих не було.

Тим часом у мережі публікують кадри пожежі і великого стовпу диму у Дніпропетровській області:

Від атак окупантів постраждала і Запорізька область. Там ворог атакував одну з прифронтових громад, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Без світла залишилися понад 3 тисячі абонентів. У трьох селах проблеми з водопостачанням.

Війна в Україні

Ворог намагається будь-якими способами зайти на територію Сумщини. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, на півночі Сумської області фіксуються активні дії диверсантів.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо війни в Україні вступають у "критичну стадію". Він каже, що Київ та інші гравці підтримують необхідність завершення війни.

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