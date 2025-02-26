Це сталося в Бучанському районі.

Під час нічної атаки БпЛА на Київщину загинула журналістка агентства "Укрінформ" Тетяна Кулик та її чоловік - завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов.

"Російський дрон влучив у її будинок в Бучанському районі, внаслідок чого сталася пожежа", - сказано в повідомленні агентства Укрінформ у Telegram.

Заначається, що Тетяна Кулик – авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних", яка виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа. "Вона була досвідченою журналісткою, також займала посаду ведучої "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучої Суспільного мовлення і була членкинею Національної спілки журналістів України", - сказано в повідомленні.

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Колеги висловили співчуття родині і зазначили, що її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства.

На сторінці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у Facebook зазначається, що ворожий безпілотник влучив у домівку завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова.

"Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною", - йдеться в повідомленні. Сказано, що рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії.

Що відомо щодо цієї атаки дронів

Російські окупанти в ніч проти 26 лютого атакували безпілотниками Київську область. Як повідомляв УНІАН, внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей. При цьому зазначали, що в Бучанському районі пошкоджено приватні житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, квартири у багатоповерхівках, гаражі та автомобілі.

Т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що в іншому населеному пункті цього району дівчина 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізована до місцевої лікарні, а чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті.

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