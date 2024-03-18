Зокрема, ворог атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, протягом доби зафіксовано 56 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

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На Новопавлівському напрямку, як поінформували в Генштабі, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону наших військ.

"На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Приморське Запорізької області. На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бургунка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 17 березня, на фронті відбулося 72 бойових зіткнення.

Найбільше атак було на трьох напрямках. Так, на Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 13 атак ворога. На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримували ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

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