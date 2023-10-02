Зокрема, ворог атакував на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках.

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували українські сили на декількох напрямках фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Зокрема, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів, проте на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

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"На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку загарбники безуспішно атакували в районі Старомайорського Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькому напрямку, як поінформували в Генштабі, противник намагався відновити втрачене положення в районах Новодарівки та Вербового Запорізької області, успіху не мав.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за тиждень, з 25 вересня по 1 жовтня, Силами оборони України знищено близько 2 тис. 720 осіб російських окупантів та 711 одиниць озброєння та військової техніки.

Суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ: 40 танків, 77 бойових броньованих машин, 244 артилерійських системи, дев'ять РСЗВ, шість установок ППО, 149 одиниць автотехніки, 19 одиниць спецтехніки.

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