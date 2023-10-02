Важливі позиції кілька разів переходили з рук в руки.

Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, тактично складна і динамічна, оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Про це повідомляють фахівці Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті. Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного як частину своєї "глибокої оборони" проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області.

При цьому, ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки, тактична обстановка в цьому районі є складною і динамічною.

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Статус групи "Вагнера" наразі залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці з російським урядом. Основні бойові елементи ПВК розкидані по декількох країнах, включаючи Білорусь, Центральноафриканську Республіку, Лівію та Малі, і немає чітко визначеного єдиного лідера угрупування.

Війна в Україні - останні новини

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив, що останнім часом російські окупанти знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Це свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили від лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та значно послаблює російські наступальні зусилля на цій лінії.

Натомість Генштаб повідомляє, що окупанти намагаються відновити втрачені позиції в районах Роботиного та Вербового та безуспішно атакують війська України на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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