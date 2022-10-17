Обійшлось без людських втрат.

Сьогодні на Одещині ворожа ракета Х-59 уразила об’єкт інфраструктури.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині. З напрямку Чорного моря, з літака Су-35, випущено ракету Х-59, якою уражено один з об’єктів інфраструктури області", -йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обійшлось без людських втрат.

Атака на Україну сьогодні: що відомо

Сьогодні зранку росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряна тривога лунала по всій країні.

Як писав УНІАН, у Києві вранці 17 жовтня пролунали вибухи. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що столицю атакували дронами-камікадзе.

Також сьогодні росіяни вкотре обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території. Як зазначили в "Енергоатомі", внаслідок цього відключилася остання лінія зв’язку Запорізької АЕС - Дніпровська.

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