Інформація про постраждалих уточнюється.

08:25 - У Києві пролунали ще два вибухи у Шевченківському районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Сьогодні, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе, пролунало два вибухи. В результаті атаки в Шевченківському районі столиці виникла пожежа в нежитловій будівлі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Відео дня

"Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав Кличко.

Мер показав фото уламка одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

Атака Росії Києва: що відомо

Як писав УНІАН, у Києві вранці 17 жовтня пролунали вибухи. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що столицю атакували дронами-камікадзе.

Нагадаємо, 10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Під удар потрапив і Київ, зокрема, у Шевченківському районі також було два влучання. Внаслідок обстрілів загинули шестеро людей.

Через це у Києві почалися проблеми зі світлом.

Вас також можуть зацікавити новини: