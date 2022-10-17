Ворог здійснив обстріл дистанційних підстанцій, через які живиться АЕС.

В понеділок, 17 жовтня, росіяни вкотре обстріляли підстанції критичної інфраструктури на підконтрольній Україні території.

Як зазначили в "Енергоатомі", внаслідок цього о 03:59 відключилася остання лінія зв’язку Запорізької АЕС – Дніпровська.

"У перехідному процесі через короткочасне зниження напруги включався резервний трансформатор власних потреб ЗАЕС і відбувся запуск дизель-генераторів. Крім того, відключилася лінія зв‘язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС", – йдеться в повідомленні.

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"Енергоатом" звернувся до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплене місто-супутник АЕС - Енергодар. З початку повномасштбної війни ЗАЕС зазнає обстрілів з боку РФ, через що станція регулярно знеструмлюється.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС, один з енергоблоків Запорізької АЕС був відключений від енергосистеми.

МАГАТЕ скеровувало місію на територію ЗАЕС для перевірки її стану. Співробітники агентства досі присутні на ЗАЕС. У своєму звіті після візіту представники МАГАТЕ рекомендували припинити негайні обстріли станції на майданчику та околицях, щоб запобігти подальшому пошкодженню ЗАЕС.

Наприкінці вересня росіяни провели на окупованих територіях Україні, зокрема, на Запоріжжі, так звані референдуми про приєднання до Росії. Після цього російський диктатор Володимир Путін оголосив про спробу анексії Запорізької області. Вже 5 жовтня Путін видав указ про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

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